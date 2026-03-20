Falleció Manuel Neri Fernández, referente del futbol americano universitario en México

Ciudad de México. El legendario ex jugador y entrenador Manuel Neri Fernández, referente del futbol americano universitario en México, falleció este viernes a los 92 años de edad.

El emblemático coach forjó su extensa trayectoria dentro del circuito colegial, particularmente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que dejó un enorme legado tanto en su etapa de jugador como entrenador.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del coach Manuel Neri Fernández. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y comunidad deportiva”, publicó la UNAM en sus redes sociales.

Como jugador, Neri Fernández se desempeñó como receptor y fue pieza clave para que Pumas CU se coronara campeón en las temporadas 1956 y 1957. En ese último año, también fue reconocido como capitán del equipo, Jugador del Año e integrante de la selección nacional, con lo que se consolidó como uno de los deportistas más destacados de esa época.

En su etapa de entrenador, conformó distintos equipos que llegaron a ser protagonistas dentro de la Liga Mayor, como Pumas CU, Cóndores UNAM y las Panteras Negras de la UAM. Además, contribuyó en la creación de diversas estructuras deportivas dentro de importantes instituciones educativas.

En total, conquistó siete títulos, dos como jugador y cinco como coach, y su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Americano en México.