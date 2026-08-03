Fallece papá de Gabriel Valdéz, secretario de Desarrollo Urbano; envía Maru sus condolencias

Este lunes se dio a conocer del fallecimiento del señor Gabriel Valdéz Zubiate, padre del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdéz Juárez.

A través de redes sociales, la gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó sus condolencias al secretario, deseándole fortaleza.

De la misma manera, integrantes del Gabinete Estatal expresaron su pésame a Gabriel Valdéz.

En próximas horas se llevarán a cabo los servicios fúnebres en donde se espera la presencia de funcionarios públicos y de la esfera política.