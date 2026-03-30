Fallece hombre por atropello en Álvaro Obregón

Un hombre de 59 años perdió la vida luego de ser atropellado en el kilómetro 10 de la carretera estatal número 27, a la altura del ejido La Quemada, en la seccional de Álvaro Obregón.



De acuerdo con el reporte de la Subdirección de Seguridad y Vialidad de Álvaro Obregón, el incidente fue notificado alrededor de las 12:40 horas mediante una llamada telefónica que alertaba sobre una persona lesionada por atropello. Elementos policiacos acudieron al lugar como primeros respondientes, donde localizaron a un hombre tendido sobre la banqueta, sin signos vitales.



La víctima fue identificada como Jesús Mauricio G. A., de 59 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul y chamarra gris. Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad Swift Current, confirmaron su fallecimiento en el sitio.



Tras acordonar la zona, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes.



Horas más tarde, autoridades lograron ubicar el vehículo presuntamente involucrado en el accidente en el kilómetro 46 de la misma carretera, en el entronque hacia Lázaro Cárdenas. Se trata de un tractocamión marca Kenworth, modelo 2018, color amarillo, el cual presentaba manchas rojizas en la parte posterior.



El conductor de la unidad, identificado como Alan M. L., de 24 años de edad, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía en la zona Occidente, donde se determinará su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.