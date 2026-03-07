Falla mecánica de Hummer provoca incendio en la carretera Aldama–Ojinaga

Un vehículo tipo Hummer quedó completamente destruido luego de incendiarse la tarde de este sábado sobre la carretera que conecta a Aldama con Ojinaga, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 46 de la rúa mencionada, donde elementos de la Policía Municipal de Aldama acudieron al lugar para abanderar la zona y cerrar temporalmente la circulación mientras se realizaban las labores para controlar el fuego.

Bomberos trabajaron en el sitio para sofocar las llamas que rápidamente se propagaron por toda la estructura del vehículo. De manera paralela, se desplegó el helicóptero Halcón Uno para brindar apoyo aéreo durante el operativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio fue provocado por una falla mecánica que se originó en el área del motor de una camioneta Hummer H3 de color blanco. El fuego se extendió hacia la cabina, consumiendo completamente la unidad.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el siniestro. No se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo resultó con pérdida total. Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar la unidad y reabrir la circulación en la carretera.