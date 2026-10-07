Localiza FEM a mujer que contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Cuauhtémoc

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, localizó sana y salva a Olga Andrea R.C. de 24 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto en el Municipio de Cuauhtémoc.

Como parte de las labores inmediatas de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la FEM, localizaron a la joven ausente en la colonia Barrio Santa María de la ciudad de Cuauhtémoc.

En la entrevista ministerial, expresó que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.