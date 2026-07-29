Facultades y Escuelas de la UNAM respaldan al rector Lomelí y a la Comisión revisora del examen en línea

Ciudad de México. El Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su pleno respaldo a las decisiones adoptadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, como la determinación de conformar la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, ante las irregularidades detectadas en el examen pasado.

En un pronunciamiento que fue difundido esta tarde, manifestó que en congruencia con los principios de la máxima casa de estudios, ésta debe garantizar que “sus procesos y principios de la Universidad se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica, valores que han distinguido a nuestra institución a lo largo de su historia”.

Expresó que comparte la convicción del rector de que la UNAM debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior, y de que corresponde a nuestra institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios.

Documento UNAM

El Colegio de Directores consideró de “la mayor trascendencia la labor que desarrollarán con profesionalismo, independencia y rigor académico las y los expertos convocados para proponer opciones sobre la mejor ruta que brinde una opción certera a las y los jóvenes que buscan -con honestidad, disciplina y compromiso- iniciar su educación superior”.

La UNAM, ahondaron, tiene como misión formar profesionistas, investigadores, docentes y personas útiles a la sociedad, así como generar y difundir conocimiento con un profundo compromiso social.

Reiteró su compromiso con la UNAM, con su autonomía, su vocación de servicio a México y defensa permanente de los principios que hacen de nuestra casa de estudios una institución de excelencia.