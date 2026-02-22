Extraditan desde España a sacerdote acusado de abuso sexual infantil en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó la culminación del proceso de extradición de Ramón “N”, un sacerdote señalado por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores cometido contra al menos cuatro víctimas.

Por medio de un comunicado, se indicó que los hechos que motivaron las investigaciones ocurrieron entre abril y mayo de 2022 en una casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, ubicada en el municipio de Zapotlanejo. Según las denuncias presentadas ese mismo año, el imputado presuntamente aprovechó su cargo eclesiástico para realizar abusos durante actividades de confesión, llegando incluso a amenazar a una de las menores para asegurar su silencio.

Tras la integración de las carpetas de investigación, Ramón “N” abandonó México. La captura del sacerdote se llevó a cabo en marzo de 2025 en España, gracias a una ficha roja emitida por la Interpol y una alerta migratoria.

Detalles de la extradición

El proceso de traslado se realizó en las siguientes etapas:

Llegada a México: El señalado fue entregado el jueves por autoridades españolas en la Ciudad de México a elementos del Área de Extradiciones y Asistencia Jurídica Internacional.

Traslado a Jalisco: El viernes 20 de febrero de 2026, se concretó su llegada a Jalisco para ser puesto a disposición del juzgado que lo requiere.

Situación jurídica

Ramón “N” enfrenta actualmente tres órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones del Ministerio Público. La Fiscalía de Jalisco enfatizó que las diligencias continuarán bajo un estricto apego a la ley para esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad en los abusos denunciados en la casa hogar.

El detenido permanecerá bajo custodia judicial mientras se desarrollan las audiencias correspondientes para determinar su situación legal.

Con información de López-Dóriga Digital