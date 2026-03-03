Expiden Ley que crea el Reconocimiento “Medalla Chihuahua al Mérito Médico”

Con el fin de reconocer la labor y desempeño distinguido de todas aquellas personas profesionales en medicina, originarias o que radiquen en Chihuahua, las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron el dictamen que expide la Ley que crea el Reconocimiento “Medalla Chihuahua al Mérito Médico”.

Este documento fue presentado ante el Pleno por la diputada Jael Argüelles Díaz, parte de la Comisión de Salud, quien detalló que se busca premiar a quienes hayan traído beneficios a las personas de nuestro Estado, al país o a la humanidad y por lo que se entregará en tres categorías: académica, de investigación y labor social.

Dicho reconocimiento, consistirá en una medalla, la cual contendrá en el anverso las leyendas Medalla Chihuahua al Mérito Médico, y el escudo del Estado de Chihuahua, así como el símbolo de la medicina; un estímulo económico consistente en 30 mil pesos para cada una de las categorías.

Podrán participar las personas que, siendo chihuahuenses de nacimiento, radiquen en cualquier Estado de la República Mexicana, o en el extranjero; y aquellas que, sin haber nacido en la entidad, residan actualmente en el Estado durante por lo menos 5 años previos al otorgamiento del reconocimiento.

Las categorías a postular:

1.- Académica. Se deberá comprobar actividades en la difusión del conocimiento o cumplimiento de las funciones sustantivas de la docencia en el ámbito médico.

2.- Investigación. Se deberá comprobar actividades en la difusión del conocimiento o investigación; publicaciones o investigaciones realizadas; y aportación científica a la disciplina.

3.- Labor Social. Se deberá comprobar actividades en implementación de estrategias de prevención y atención

Cabe mencionar que el premio será entregado por el Congreso del Estado durante los festejos conmemorativos del Día del Médico, en el mes de octubre de cada año, en sesión ordinaria, que para tal efecto se convoque.