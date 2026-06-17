Exhortan a evitar caer en fraudes digitales mediante códigos QR

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Unidad de Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude digital conocida como “Quishing”, un esquema utilizado por ciberdelincuentes para robar información personal, bancaria y comprometer dispositivos móviles mediante el uso de códigos QR falsificados.

De acuerdo con el personal especializado, se ha detectado que los delincuentes colocan códigos QR en espacios públicos como parquímetros, restaurantes, paradas de transporte, anuncios impresos, volantes y carteles, inciso son enviados directamente a domicilios particulares mediante servicios de paquetería.

Al escanear estos códigos, las víctimas pueden ser redirigidas a sitios web fraudulentos que simulan ser instituciones bancarias, empresas de servicios o dependencias gubernamentales, con el objetivo de obtener contraseñas, datos personales o información financiera.

Ante esta situación, la Secretaría recomienda a la población:

Evitar escanear códigos QR colocados en la vía pública.

Revisar cuidadosamente la dirección electrónica (URL) antes de acceder a cualquier enlace generado por un código QR.

Verificar que los códigos utilizados en establecimientos comerciales no hayan sido alterados o cubiertos con adhesivos.

Configurar los dispositivos móviles para impedir la apertura automática de enlaces.

Para evitar ser víctima de fraude relacionada con este tipo de delitos, comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la SSPE al teléfono 614 429 3300 extensión 10955, al WhatsApp 656 280 9562 o al correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente en la prevención de delitos cibernéticos y en la protección de las familias chihuahuenses.