Exfuncionario detenido con fentanilo en EU exhibe el nivel de corrupción en Sinaloa y que Morena es un narcopartido: Alex Domínguez

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, calificó como una vergüenza internacional la detención en Estados Unidos de Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del Deporte de Guasave, presuntamente relacionado con el traslado de más de 111 mil pastillas de fentanilo.

Indicó que este caso debe investigarse a profundidad para determinar posibles responsabilidades y vínculos, y afirmó que los señalamientos que involucran a exfuncionarios públicos de Sinaloa no pueden minimizarse ni quedar impunes.

“Es una vergüenza internacional y una muestra de la gravedad de lo que está ocurriendo en Sinaloa. Resulta perverso que quienes tuvieron la responsabilidad de fomentar el deporte y contribuir a impulsar la salud de nuestros jóvenes hoy sean señalados por traficar una droga que está destruyendo miles de vidas”, expresó.

El dirigente priista señaló que el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de los gobiernos encabezados por Morena en Sinaloa y cuestionó la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, al considerar que las autoridades deben explicar cómo personas que ocuparon responsabilidades públicas terminan presuntamente relacionadas con actividades del narcotráfico.

“Lo hemos denunciado reiteradamente Morena es un narcopartido pues existen señalamientos que no pueden seguir siendo ignorados. Las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar, esclarecer responsabilidades y demostrar que no existe protección política para nadie”, enfatizó.

El legislador del tricolor afirmó que México necesita instituciones capaces de combatir frontalmente la penetración del crimen organizado y advirtió que cualquier posible relación entre estructuras gubernamentales y organizaciones criminales representa una amenaza directa para la seguridad, la gobernabilidad y el Estado de derecho.

Finalmente, el presidente estatal del PRI aseguró que desde Chihuahua continuarán señalando los casos que involucren presuntos vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, y exigirán investigaciones tanto de las autoridades mexicanas como la colaboración con instancias internacionales cuando corresponda.