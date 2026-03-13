Ex jugadores de NFL rechazan video que compara futbol americano con ataques a Irán

Ex jugadores de la NFL alzaron la voz después de que la Casa Blanca compartiera un montaje de video que mezcla jugadas destacadas de futbol americano con ataques militares de Estados Unidos contra Irán.

El montaje, publicado el 6 de marzo, incluía clips de fuertes choques en partidos profesionales y universitarios, seguidos de imágenes de bombardeos, todo acompañado por la canción Thunderstruck de AC/DC. Esto ocurre mientras la Casa Blanca continúa publicando videos que combinan momentos de la cultura popular con imágenes reales de la guerra en Irán, lo que difumina la línea entre el conflicto bélico y el entretenimiento.

Kenny Bell, ex receptor de la Universidad de Nebraska, de 34 años, criticó la publicación. “Que esa jugada esté asociada con bombardear a seres humanos me revuelve el estómago”, dijo Bell, ya retirado, al The Washington Post. “No quiero tener nada que ver con imágenes como esas”.

“Creo que es muy importante trazar un límite en algún punto, y este video es un muy buen ejemplo de dónde debe estar ese límite”, dijo Bell al periódico. “Matar personas es algo muy, muy serio y no debería tomarse a la ligera”.

También condenaron el video Ray Lewis y Ed Reed, quienes jugaron para los Cuervos de Baltimore. Reed escribió en X: “No apruebo este mensaje”.

Otro jugador que aparece en el video, Mason Foster, quien fue apoyador de los Bucaneros de Tampa Bay, dijo que se sorprendió al enterarse de la existencia del video, ya que eliminó sus cuentas de redes sociales.

“Me quedé sin palabras”, dijo Foster. “Es una sensación extraña ver esos clips presentados de esa forma. No creo que nada de lo que está pasando en el mundo hoy sea tan simple como una gran jugada de futbol o un golpe fuerte. Todavía estoy tratando de entenderlo”.

“Cuando la gente está perdiendo la vida, no creo que se pueda comparar con un juego”, agregó.

Tanto Bell como Foster dijeron al periódico que creen que la Casa Blanca debería retirar el video.

“No creo que ni siquiera tenga permitido usar ese clip, porque yo no soy su propietario”, dijo Bell. “Así que me gustaría que la NFL y las cadenas de televisión trataran a la Casa Blanca como me tratarían a mí. Para recuperar la confianza en estas instituciones, hay que empezar a exigir responsabilidades a nuestros líderes”.

La Liga Nacional de Futbol Americano suele ser muy estricta con el uso de su material protegido por derechos de autor en internet y anteriormente ha tomado acciones contra cuentas en X —incluidas algunas de medios de comunicación— por usar su contenido sin autorización.

La Casa Blanca también ha producido videos similares con otros deportes, incluidos el beisbol y el boliche, además de programas de televisión, películas y videojuegos. En esos videos, momentos deportivos famosos y referencias de la cultura popular suelen combinarse con imágenes de ataques mortales.

Al ser consultada sobre este video en particular, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a The Independent:

“Bajo el liderazgo decisivo del presidente Donald Trump, los heroicos combatientes de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en la Operación Epic Fury. Los medios tradicionales quieren que nos disculpemos por destacar el increíble éxito del Ejército de Estados Unidos, pero la Casa Blanca seguirá mostrando los numerosos ejemplos de misiles balísticos de Irán, instalaciones de producción y sueños de poseer un arma nuclear siendo destruidos en tiempo real”.