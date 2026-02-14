Ex alcalde de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que desde que inició la gestión de Diego Rivera Navarro, en octubre de 2024, a la fecha, prácticamente no se subió ninguna información o documento público, pese a que es una obligación.

En los diversos apartados de la PNT no aparece información sobre contratos de obras, bienes y servicios; ni declaraciones patrimoniales de los funcionarios del gobierno municipal, gastos de publicidad oficial y en comisiones oficiales, así como informes de ingresos.

Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

También, al revisar el apartado Declaraciones patrimoniales, ninguna declaración de funcionarios municipales ha sido publicada, por lo que se desconoce el sueldo que percibía Diego Rivera Navarro como presidente municipal, así como la de sugabinete, incluidos los directores de Seguridad Pública, Catastro, y Obras Públicas, quienes también fueron detenidos por presunta extorsión y nexos con narcotráfico.

Al consultar el apartado Auditorías, ninguna auditoría ha sido subida, lo mismo que informes de presupuesto del gasto público, información financiera, gastos en comisiones oficiales, ni currículums de funcionarios.

Información tomada de El Universal