Evita Policía Municipal que persona en crisis atentara contra su vida

Gracias a la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal, se logró poner a salvo a un hombre que se encontraba en crisis en la avenida Tecnológico y Homero, en la colonia Revolución.

Al atender el reporte, el policía tercero Jesús Miguel Legarda Martínez, de la unidad PA-1589, inició el diálogo con la persona para tranquilizarla y evitar que se pusiera en riesgo. Durante la intervención, la policía Michelle Reyes actuó de manera oportuna para asegurarlo y resguardarlo.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al área de Trabajo Social de la Comandancia Norte, donde recibió la atención correspondiente.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoce la actuación sensible y oportuna de las y los agentes, quienes diariamente atienden situaciones de emergencia para proteger la vida de las personas sin y cuando se pone en riesgo su propia vida.