EU sanciona una red de tiempos compartidos en Puerto Vallarta por operar para el ‘CJNG’

Ciudad de México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro lanzó nuevas sanciones contra una presunta red de tiempos compartidos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se dedicaba a defraudar a ciudadanos estadunidenses a través de un complejo turístico en Puerto Vallarta.

El principal blanco de la acción, que fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, fue Kovay Gardens, un complejo turístico ubicado en Puerto Vallarta, así como contra cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red.

Más tarde la UIF amplió que “de manera complementaria” a las sanciones impuestas por la OFAC, la autoridad mexicana incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

El Tesoro lleva algún tiempo señalando este tipo de esquemas de fraude a través de tiempos compartidos vinculados con el CJNG. De ahí que las sanciones impuestas por la OFAC se realizan con un par de órdenes ejecutivas: la 14059, de combate al narcotráfico (fentanilo) y la 13224, contra organizaciones entre ellas los carteles de la droga.

Kovay Gardens, un complejo “controlado por el CJNG”, acusa la OFAC, promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando las semanas no utilizadas; e incurre en estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito”.

Con la sanción a Kovay Gardens se incluye la de su fundador: Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien abrió el complejo hace más de 20 años bajo su nombre original: Vallarta Gardens.

Según la OFAC, Rivera Miramontes trabaja en estrecha colaboración con Michael Ibarra Díaz Jr., quien fue previamente designado por la OFAC y es señalado de estar afiliado al CJNG.

Entre las empresas sancionadas también se cuentan Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que presta diversos servicios a Kovay Gardens, incluyendo la tramitación de reservas de hotel.

Así como Punto 54, S.A. de C.V. y High Land Park, S.A. de C.V., operadoras en el sector turístico; tres inmobiliarias: Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. y VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.

Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. supuestamente operan servicios financieros.

También en la red hay una firma de servicios empresariales (Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.), una sociedad holding (Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.) y una empresa de combustibles (Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.) y Hotel Management International, LLC con sede en Texas, propiedad de Rivera Miramontes.

Además se sanciona a Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias Tagayas) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias Tolín), vinculados con Kavay Gardens y señalados como lugartenientes de Audias Flores Silva (Flores Silva), el comandante regional del CJNG, previamente designado por la OFAC.

Así como a los subordinados de Tagayas: Jonathan Faustino Ríos González (alias Johnny Hood) y José Eduardo Palacios Rodríguez (Palacios Rodríguez), quienes operan salas de control de fraude de tiempo compartido para el CJNG.

Las empresas sancionadas vinculadas a estos sujetos son Constructora Palacios PV, S.A. de C.V., Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V., Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, S.A. de C.V. y Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V.,

Con ellas se congelan los activos financieros de las personas y empresas listadas, al tiempo que se prohíben transacciones a ciudadanos o entidades estadunidenses con los designados.

La OFAC consigna que entre 2019 y 2023 se registraron 850 Reportes de Actividades Sospechosas vinculadas con fraudes por tiempo compartido y en conjunto se movieron 330 millones de dólares en actividades sospechosas que podrían estar ligadas a esta actividad.

Por mes se reciben en promedio 40 reportes de actividades sospechosas relacionados con posible fraude de tiempo compartido, cada uno con un promedio de 383 mil dólares y una mediana de 42 mil en actividades sospechosas.

Tan solo en 2024, la FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones de dólares, consigna la OFAC.

Esta actividad consiste principalmente en que personas residentes en Estados Unidos envían fondos a presuntos estafadores en México que posiblemente trabajan para organizaciones criminales transnacionales con sede en México.