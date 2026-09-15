EU quita millones de dólares en ayuda militar a Europa y Medio Oriente para dárselos a gobiernos derechistas de AL

Washington. La administración Trump está recortando decenas de millones de dólares en ayuda militar estadunidense destinada a países de Europa y Oriente Medio para apoyar a gobiernos de tendencia conservadora en Centroamérica y Sudamérica.

El Departamento de Estado notificó este martes al Congreso que reasignará 52 millones de dólares en financiación militar extranjera procedente de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú la semana pasada y les prometió apoyo adicional, ya que la administración Trump ha priorizado el hemisferio occidental en su política exterior, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.

Se trata de la última de una serie de medidas que han reducido el dinero o el despliegue de tropas en Europa en respuesta a las quejas del presidente, Donald Trump, sobre el supuesto bajo gasto de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en sus presupuestos de defensa y otros asuntos. Tanto Macedonia del Norte como Eslovaquia son miembros del organismo.