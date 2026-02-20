EU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una ‘narcolancha’ en el Caribe

El ejército de Estados Unidos bombardeó este viernes una lancha en el Pacífico oriental, que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas hacia territorio estadunidense, con saldo de tres personas asesinadas, informó el Comando Sur en su cuenta de X.

“El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, señaló.

El nuevo ataque del Pentágono sobre aguas internacionales elevó a 43 el número de ataques conocidos contra embarcaciones y a 148 el de ejecutados extrajudicialmente desde el inicio de la campaña del Pentágono a principios de septiembre de 2025.

No precisó en qué zona del Pacífico fueron los ataques. En el video, publicado en redes sociales, se puede ver una lancha que navega sobre el agua antes de ser alcanzada por los proyectiles.