EU emite alerta de seguridad para Mexicali: advierte amenazas y pide evitar edificios gubernamentales

El gobierno de Estados Unidos emitió la noche de este lunes una alerta de seguridad para la ciudad de Mexicali, Baja California.

La embajada de Estados Unidos en México advirtió que existe información de amenaza, por lo que suspendió las actividades del gobierno y viajes a esta ciudad.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali Location: Mexicali, Baja California Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat. Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

En su alerta, Estados Unidos emitió una serie de medidas en donde instó a que se eviten los edificios gubernamentales de Mexicali y en caso de un incidente buscar refugio.

Las autoridades también han llamado a sus ciudadanos a estar pendientes sobre cualquier actualización en medios de comunicación locales y a estar atentos a su entorno.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido detalles sobre las amenazas de seguridad en la ciudad ubicada al norte del país.

Las autoridades mexicanas no han informado hasta el momento sobre las condiciones de seguridad en la ciudad.

El pasado 5 de agosto, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Michoacán, lo que llevó a frenar la exportación de aguacate.

De acuerdo con la información, esta medida se emprendió tras amenazas en contra de los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).