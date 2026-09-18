Estrategia de Morena es atacar al PRI; critican al PRIAN y ellos tienen exprianistas en sus filas: Janeth Montes

La secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, Janeth Montes López, señaló que la creciente confrontación política contra el Partido Revolucionario Institucional debe analizarse en el contexto del inicio del proceso electoral de 2027 y de los llamados recientes del PRI a construir un frente opositor amplio.

Explicó que dicho planteamiento de conformar un frente rumbo a 2027 ha sido expresado públicamente por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también por el dirigente estatal y diputado federal Alex Domínguez qué se han sumado a la intención de explorar una coalición opositora.

Montes López sostuvo que, desde la perspectiva del PRI, una parte de la estrategia política de Morena consiste en mantener al tricolor asociado con administraciones pasadas y vincularlo discursivamente con el PAN, con el propósito de llevar el debate electoral hacia el pasado y no hacia los resultados del presente.

La dirigente estatal señaló como ejemplo las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum después del reciente encuentro entre el expresidente Vicente Fox y Alejandro Moreno. La mandataria cuestionó públicamente dicha reunión y afirmó que ambos partidos PRI-PAN pretenden “regresar al pasado”.

“Mientras algunos buscan mantener la discusión política anclada en el pasado, el PRI está concentrado en reorganizarse, recorrer el territorio y construir una propuesta de futuro. La ciudadanía será quien evalúe los resultados de cada gobierno y determine, con su voto, el rumbo que quiere para Chihuahua y para México”, expresó Janeth Montes.

La secretaria general afirmó que el PRI fortalece su estructura territorial y cuenta con una cercanía con ciudadanos, organizaciones sociales y liderazgos regionales, por lo que hay un rumbo muy fuerte para el 2027.

Asimismo, consideró que el incremento de la confrontación entre oficialismo de Morena y la mal llamada 4T y oposición ocurre en un escenario donde las fuerzas políticas ya comienzan a fijar sus posiciones para las elecciones de próximo año. El proceso electoral ha arrancado formalmente en un ambiente de fuertes diferencias entre partidos.

Montes López añadió que el PRI continuará trabajando en su organización interna y territorial, así como en la construcción de acuerdos políticos, dejando a los ciudadanos la evaluación de las distintas opciones electorales.

“Que nos cuestionen o confronten forma parte del debate democrático. Nuestra responsabilidad es responder con organización, propuestas y trabajo territorial. El PRI de Chihuahua está enfocado en construir una alternativa y será la ciudadanía quien tenga la última palabra en las urnas”, concluyó Janeth Montes.