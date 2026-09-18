Demostró Maru Campos altura política, ojalá Sheibaum decida conocer la Torre: De la Peña tras confirmarse reunión en Aeropuerto

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda destacó la la altura y madurez política de la gobernadora María Eugenia Campos Galván con relación al oficio que envió a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar un encuentro con ella durante su visita a Ciudad Juárez.

Mencionó que la mandataria siempre pone los intereses de Chihuahua y sus habitantes por encima de cualquier diferencia política.

Asimismo, dijo que la Torre Centinela es la inversión y la estrategia más importante que se ha hecho en materia de seguridad, con capacidades y resultados probados por lo que expresó que ojalá y en algún otro momento la presidenta Sheinbaum se decida a conocerla.

De la Peña Grajeda consideró importante el anuncio de que la presidenta atenderá la petición de la gobernadora para una entrevista entre ambas: “lo importante es mantener una coordinación y cooperación institucional que ayude a los intereses del Estado”.

Agregó que muchos temas importantes que dialogar como la seguridad, mantenimiento de la infraestructura carretera, infraestructura hospitalaria como la construcción de nuevos hospitales del IMSS y del ISSSTE, agua, gusano barrenador y falta de apoyos al campo, baja en participaciones federales, nula inversión en obra pública federal, entre otros.

Este viernes la presidenta de la República confirmó en su conferencia mañanera que recibió el oficio de Maru Campos en donde le solicita una reunión para hablar sobre temas como el agua y el gusano barrenador, así como una reunión de seguridad en la Torre Centienal.

Sheinbaum señaló que por cuestiones de agenda la recibirá en el Aeropuerto de Ciudad Juárez pues luego de reindir su segundo informe viajará a Baja California.