Lamenta PRI Chihuahua que “berrinche y soberbia” de Sheinbaum impidan retomar comunicación con Maru

Tras la respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum al oficio enviado por la gobernadora Maru Campos, quien le solicitó reunirse para analizar temas prioritarios para Chihuahua, a lo que la mandataria federal respondió que sólo la vería en el Aeropuerto de Ciudad Juárez y nada más, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, lamentó la actitud Sheinbaum Pardo.

Incluso, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional calificó como un “berrinche” y “soberbia” la respuesta de la presidenta de México.

Alex Domínguez calificó la respuesta de Sheinbaum como “trunca, una respuesta parcial. Deja claro que hay una molestia. Un enojo con el gobierno estatal. Creo que esa actitud no le abona a la unidad que requiere el país, le abona más a la polarización”.

“Lamento que sea una respuesta parcial y no una respuesta de fondo que permita construir este puente de comunicación que lanzó la gobernadora Maru Campos al Gobierno de la República. Creo que eso es lamentable y esperemos que las circunstancias se puedan modificar”, expresó el dirigente priista.