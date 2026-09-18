Participa Marco Bonilla en Expo Agro 2026; “Planeación Hídrica para la Competitividad Municipal”

Esta mañana en las conferencias de Expo Agro 2026 se presentó el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza quien dio a conocer “Planeación Hídrica para la competitividad Municipal” asegurando que la seguridad hídrica debe ser primordial para la competitividad

“La lluvia es una necesidad tremenda para Chihuahua, el campo requiere más agua para su productividad”, comentó.

En este sentido se informó que el sector agricola representa el 3% del PIB que representa 3 mil 800 Millones de pesos del sector agricola.

El alcalde señaló que 2024 se presentó una sequía del 100%, es necesario dar paso a la tecnología hídrica.

“Federación no invierte en canales o arroyos o presas de captación esta es una buena oportunidad para que federación participe y proteger, en nuestro estado hay 61 acuíferos pero de estros 14 sobre explotación, estamos extrayendo más agua de lo que el acuífero tiene”, comentó.

Cabe destacar que el sector agropecuario ha dado a conocer su molestia en el tema de agua ante la falta de lluvias se ha puesto en peligro al campo.