Firman el Sistema Producto Frijol y cámaras empresariales convenio para fortalecer la promoción del frijol que se produce en Chihuahua

Al acuerdo busca impulsar la campaña “Del Campo a la Mesa” para que el frijol chihuahuense tenga una mayor presencia en restaurantes, hoteles, comercios, hogares y espacios de consumo bajo el distintivo: “Aquí se consume frijol 100% chihuahuense, con nuestro Sello Sabor Chihuahua.”

Chihuahua es potencia nacional en producción de frijol, tan solo en 2025 el estado alcanzó una producción de 80 mil toneladas.

Con el objetivo de fortalecer el consumo de frijol que se produce en Chihuahua, impulsar su comercialización directa y generar nuevas oportunidades de valor agregado para este producto del campo chihuahuense; el Sistema Producto Frijol (SPF), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), y la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, llevan a cabo la firma de un convenio de colaboración para impulsar la campaña “Del Campo a la Mesa”.

En esta iniciativa, los organismos involucrados sumarán esfuerzos para que el frijol chihuahuense tenga una mayor presencia en restaurantes, hoteles, comercios, hogares y espacios de consumo.

Además, la campaña busca reivindicar al frijol chihuahuense como un alimento nutritivo, accesible, tradicional y con identidad propia, basados en tres valores esenciales:

Valor económico: Se busca fortalecer la relación comercial entre productores y consumidores, generando esquemas que permitan avanzar hacia una comercialización más directa: del productor al empresario y del campo al consumidor. La intención es que cada peso que se pague por el frijol chihuahuense genere un mayor beneficio para quien lo produce y siembra, fortaleciendo así la economía de las familias del campo.

Valor de identidad: El frijol chihuahuense se convertirá en un producto que podamos mostrar con orgullo. Por ello, con el respaldo de los organismos empresariales, la meta es que el frijol local esté presente y sea identificado en cada carta, en cada buffet y en cada anaquel, acompañado de mensajes como: “Aquí se consume frijol 100% chihuahuense, con nuestro Sello Sabor Chihuahua.” De esta manera, consumir frijol producido en Chihuahua también será una forma de reconocer y valorar el trabajo de nuestros productores.

Valor de futuro: La campaña busca ir más allá de la comercialización tradicional y abrir nuevas oportunidades para el producto. De esta manera se explorarán alternativas para dejar de comercializar únicamente el costal de frijol y avanzar hacia procesos de industrialización y generación de valor agregado, mediante propuestas colaborativas que vayan más allá de la limpieza y el cribado.

La campaña parte de además de la necesidad de reconocer que Chihuahua cuenta con una importante vocación productiva en materia de frijol y se encuentra entre los principales

productores del país.

Durante 2025, el estado alcanzó una producción de 80 mil toneladas de frijol, lo que representó un crecimiento de 129.4 por ciento respecto a 2024, y significó la segunda mejor cosecha registrada desde 2021.

“Del Campo a la Mesa” parte también de una preocupación: el consumo de frijol entre los mexicanos ha disminuido de manera importante. Actualmente, se estima que el mexicano consume alrededor de 7 a 8 kilogramos de frijol al año, mientras que anteriormente este alimento formaba parte de la alimentación cotidiana de las familias.

El frijol representa, sin embargo, un alimento de alto valor nutricional. Contiene aproximadamente 20 a 28 por ciento de proteína vegetal, no contiene colesterol y aporta cantidades importantes de fibra, hierro y ácido fólico. Por cada 100 gramos, puede aportar alrededor de 60 por ciento de la fibra diaria, 40 por ciento del hierro y 66 por ciento del ácido fólico. Además, al combinarse con maíz, sus proteínas se complementan y ofrecen un perfil nutricional de gran valor.

Por lo anterior, la firma de este convenio representa un paso hacia una mayor vinculación entre quienes producen, transforman, comercializan y consumen frijol en el estado.

En el acuerdo participan como testigos el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de

Gobierno del Estado.

“Del Campo a la Mesa” busca convertir al frijol chihuahuense en un producto cada vez más presente en nuestra alimentación y en nuestra economía: un alimento producido por manos chihuahuenses, con identidad, calidad y potencial para generar nuevas oportunidades.