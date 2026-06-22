Esteban Solari, nuevo entrenador de Pumas

Ciudad de México. Esteban Solari fue anunciado como nuevo entrenador de Pumas para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, informó el club felino.

“El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director técnico en Malasia, Chile, Argentina y México”, indicó la institución.

Solari llega a la UNAM, luego de su paso por Pachuca en el Clausura 2026, equipo al que llevó a las semifinales y precisamente fue eliminado ante el conjunto del Pedregal.

Pumas se quedó a un paso de lograr su campeonato tras una racha de 15 años sin ningún título bajo la dirección de Efraín Juárez, sin embargó cayó ante el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario.

Juárez dejó el banquillo del cuadro felino a principios de junio al no llegar a un acuerdo con el equipo después de solo dos torneos. El técnico mexicano no se despidió de la afición auriazul y ya se encuentra bajo el Győri ETO de Hungría, equipo campeón de la Primera División de ese país.