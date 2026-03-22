Este domingo, el DIF Municipal recibe en el Polideportivo a las familias en el Festival de las Familias Felices

El Gobierno Municipal, a través del DIF, invita a las familias chihuahuenses a disfrutar este domingo 22 de marzo del Festival de las Familias Felices, a partir de las 3:00 de la tarde en el Polideportivo Luis H. Álvarez, ubicado sobre la Vialidad Sacramento, en el marco del Día de las Familias.

Será una tarde para todas las edades, donde podrán convivir y participar en activaciones físicas, juegos, dinámicas recreativas y talleres interactivos. También se presentarán números de baile por parte de centros comunitarios y una exhibición de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Además, niñas y niños podrán explorar las canchas de robótica del Centro STEM Municipal con actividades tecnológicas diseñadas para despertar su curiosidad.

El cierre del evento estará a cargo del espectáculo circense “Alicia Tú Eres las Maravillas”, un show lleno de color, música y sorpresas para toda la familia.

Se invita a las y los asistentes a acudir con sus mascotas y disfrutar juntos de esta gran celebración.