“Estamos más necesitados que ellos”, reconoce Carrasquilla previo al duelo Pumas- América

Los Pumas dirigidos por Esteban Solari perdieron este torneo una de sus mayores fortalezas en la historia: hacer pesar la localía en el estadio Olímpico Universitario.

La rivalidad entre Pumas y América es una de las más importantes en el futbol mexicano. Un partido pasional con dos grandes aficiones que siempre divide opiniones y produce discusiones en bares, restaurantes y diversos espacios públicos. Para esta edición del clásico capitalino, los universitarios están obligados a lograr el triunfo para meterse en la pelea por la liguilla, mientras su acérrimo rival alardea su liderato general.

“Somos locales, estamos más necesitados que ellos y tenemos que salir con más hambre porque dependemos de este partido. Va a ser muy importante lo que hagamos este sábado”, declaró el panameño Adalberto Carrasquilla, previo al enfrentamiento.

Los Pumas dirigidos por Esteban Solari perdieron este torneo una de sus mayores fortalezas en la historia: hacer pesar la localía en el estadio Olímpico Universitario. De los sietes duelos que han jugado en casa en el Apertura 2026, solamente han conseguido una victoria, por lo que este partido puede darle un giro a esta racha con el apoyo de la afición.

“Estamos conscientes de los errores que hemos tenido. La temporada pasada todo nos jugaba a favor y esta semana hemos trabajado en esos detalles con un grupo que está comprometido. El sábado no tenemos margen de error, sabemos al rival que vamos a enfrentar y que este partido se lo lleva el que menos errores tenga”, agregó.

Los universitarios se encuentran en el décimo sitio del torneo con 20 puntos en 15 partidos disputados, mientras las Águilas son líderes con 29 unidades.