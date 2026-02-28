Estados Unidos e Israel atacan a Irán

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el sábado en un gran asalto que amenazó con un conflicto regional más amplio, y el presidente Trump prometió devastar el ejército del país, eliminar su programa nuclear y lograr un cambio en su gobierno.

Fuertes explosiones sacudieron la capital iraní, Teherán, donde la gente reportó haber visto humo saliendo del distrito que incluye el palacio presidencial. Testigos describieron el caos en las calles mientras los iraníes corrían a buscar refugio, encontrar a sus seres queridos o huir de la ciudad.

El Sr. Trump, quien había amenazado con un ataque durante semanas, prometió que la campaña “masiva y continua” no solo se centraría en el programa nuclear iraní, que fue el foco de un ataque estadounidense en junio pasado. En cambio, Trump afirmó en un video publicado en Truth Social que Estados Unidos “destruiría su industria de misiles” y “aniquilaría su armada”, argumentando que Irán se había negado a llegar a un acuerdo con Estados Unidos que hubiera evitado la guerra.

Información tomada de The New York Times