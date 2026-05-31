Estados Unidos ataca otra presunta narcolancha en el Pacífico; hay tres muertos

Tropas de los Estados Unidos atacaron una presunta narcolancha en aguas del Pacífico Oriental este sábado 30 de mayo de 2026, con saldo de tres muertos.

Por medio de un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) detalló que esta acción se enmarca en la Operación “Lanza del Sur”.

“El 30 de mayo, bajo la dirección del comandante, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”.

Puntualizó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

“Tres narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resulto herida”, agregó la autoridad estadounidense en su mensaje sobre el ataque a la supuesta narcolancha.

El operativo denominado Lanza del Sur ha causado al menos 190 muertes en total en más de 60 ataques contra supuestas narcolanchas reportados en el mar Caribe, cerca de Venezuela o en el Pacífico cerca de Colombia.

Con información de López-Dóriga Digital