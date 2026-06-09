Esperemos el resultado electoral en Coahuila se replique en otros estados, el PRI sabe gobernar: Memo Ramírez

El presidente del Congreso y diputado integrante del Grupo Parlamentario del

PRI, Guillermo Ramírez, dijo estar contento por el resultado electoral en Coahuila, en donde el Revolucionario Institucional se llevó “carro completo”, por lo que señaló que espera que ese resultado se replique en otras entidades del país en el 2027.

“Fue un triunfo muy contundente, un triunfo en donde Coahuila demostró la confianza que se le tiene al Partido de Revolución Institucional, y en ese sentido, estamos muy contentos. Claro que toda la militancia de toda la República en el PRI, estamos contentos con este triunfo tan contundente en el gran estado de Coahuila”, destacó Ramírez Gutiérrez.

Al cuestionarle si lo que ocurrió en el vecino estado demuestra que se le puede ganar a Morena, el legislador parralense explicó que “16 diputaciones de 16, en donde se ganó casi la mayoría con un 55 hasta 60 del electorado que votó. Yo creo que es algo muy contundente y es algo que esperemos y tenemos la confianza de que se va a estar replicando en muchos estados del país”.

El presidente del Poder Legislativo reiteró que “estamos a favor de las alianzas, estamos a favor de construir gobiernos de coalición, estamos a favor de construir una opción ciudadana en la que podamos ser una opción fuerte y contundente. Y en estos momentos, coincidimos totalmente con lo que dice nuestro dirigente nacional, Alito Moreno, de conformar un bloque opositor. El PRI es un partido que sabe gobernar y que ha dado resultados, que está dispuesto a seguir manteniendo esa confianza ciudadana”.