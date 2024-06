Valentina y su nuevo sencillo “2 Traguito’ y Tú”

Sin duda alguna, Valentina es uno de los talentos con mayor proyección que han salido de República Dominicana en años recientes: dueña de un talento particular para escribir letras que hablan de amor, desamor y el resto de los sentimientos que nacen de esa dualidad, la joven intérprete ha sabido llevar su sensibilidad letrística a los terrenos del flow y el dembow, creando en el proceso su propio estilo: un perreo de corte emocional.

Muestra de lo anterior es su nuevo sencillo “2 Traguito’ y Tú”, un reggaetón old school aderezado con arreglos electrónicos provenientes del indie pop, cuya letra es una profunda reflexión acerca de una relación que ha llegado a su fin, pero que mantiene un dejo de esperanza: la posibilidad de que, en un mejor futuro, todo se resuelva.

Al respecto, Valentina menciona: “esta es una canción pensada como un perreito triste, un ‘nosotros’ que falló y dejó de ser. La letra sirve para pensar las cosas que hacemos mal en una relación, en aquellas cosas que ambos se fallaron…pero también tiene busca un lado positivo: a pesar del dolor, de no hablar más con esa persona, uno no pierde la ilusión de que algún día puedan volver a buscarse: “2 Traguito’ y Tú” es decirle a tu ex ‘sé que estás ahí, así que la puerta sigue abierta por si quieres volver’”.

Para redondear este mensaje, “2 Traguito’ y Tú” cuenta con un videoclip grabado en las playas de República Dominicana, y está protagonizado por la propia Valentina, a quien vemos en distintos escenarios del país caribeño mientras recuerda con nostalgia los momentos de amor que vivió en pareja, los cuales aparecen ante nuestros ojos como un homenaje a la obra “Los Amantes” de René Magritte.

Además del increíble ejercicio creativo detrás de este video, con el estreno de “2 Traguito’ y Tú”, Valentina anuncia el futuro lanzamiento de su nuevo EP: una colección de 5 canciones que exploran las diferentes facetas del amor como escenario de encuentros y desencuentros.

Dicho trabajo cuenta con un hilo narrativo de corte conceptual, donde se destaca la importancia de la honestidad sentimental, ya sea hacia una persona o nuestro lugar de origen, haciendo de la música una suerte de ensayo alrededor de las emociones humanas y su complejidad, al tiempo que es una reflexión de la nostalgia como campo de nuestros anhelos y fantasías.

Con tal de tener un mayor impacto en la audiencia y ofrecer más a sus fans, Valentina ha creado 5 videos para dicho EP, los cuales se desarrollan en la belleza veraniega de Dominicana, con tal de ofrecer un marco paradisíaco para disfrutar de este perreo nostálgico.