Travis Kelce habla de su encuentro con William en el show de Taylor Swift

Travis Kelce recibió un trato real en el The Eras Tour de su novia Taylor Swift en Londres. El jugador de los Kansas City Chiefs habló en el último episodio del podcast New Heights de él y su hermano, Jason Kelce, sobre cómo fue conocer al Príncipe William en el estadio Wembley.

“Amigo, era un hijo de p**a genial», dijo Travis en el podcast «¡Era tan genial!», agregó. «Estaba allí con los pequeños George y Charlotte y fue un absoluto placer conocerlos», continuó.

Travis Kelce recordó su encuentro con el príncipe William

Travis Kelce agregó que cuando conoció al príncipe William y a sus hijos, George y Charlotte, en el backstage del espectáculo de Taylor Swift , no estaba seguro de cuál era el protocolo y “si debía hacer una reverencia” o «simplemente ser un idiota americano y estrechales la mano».

Taylor Swift, principe William, George y Charlotte (Instagram)

“Como si dijera: ‘¿Qué tal, amigo?’. Queríamos ser educados, especialmente en este lado del parque», señaló.

Jason luego explicó que él y su hermano recibieron una recomendación sobre cómo saludar a la realeza. “Pero dijeron que como no estábamos en un evento real oficial, no necesitábamos hacer una reverencia. Si hubiera sido una reunión oficial de la realeza, entonces habría sido eso. Pero aun así me dirigí a él como su alteza real”, explicó.

Travis Kelce elogió al príncipe William

Travis Kelce bromeó: «Nunca te había visto darle tanto respeto a alguien». Los hermanos continuaron elogiando al príncipe William, y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs explicó que el miembro de la realeza claramente dejó que sus «hijos hablaran».

Travis Kelce (David Eulitt/Getty Images)

Jason llamó a Charlotte «la parte más eléctrica» ​​de su interacción. «El príncipe William estuvo fantástico, pero lo más destacado fue la princesa Charlotte», le dijo a los oyentes. “Ella era tan jodidamente adorable.

«Tal vez porque ahora tengo tres hijas, [pero] ella tenía pasión», continuó Jason. «Ella estaba haciendo preguntas». En otra parte del episodio, los hermanos analizaron el «increíble» concierto de Swift, y Jason admitió que lo hizo «llorar».