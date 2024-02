Tom Cruise protagonizará la nueva película de Alejandro González Iñárritu

El actor estadounidense Tom Cruise será el protagonista de la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que será producida y distribuida por Warner Bros. y Legendary Entertainment, según informaron fuentes cercanas al proyecto a IndieWire y Variety, quienes indicaron que ya están en negociaciones con el actor de Misión Imposible.

¿De qué se trata la nueva película de Iñárritu?

La película, que aún no tiene título ni fecha de estreno, será el primer largometraje en inglés de Iñárritu desde que hizo The Revenant, en 2015, título que lo hizo ganar el Oscar a Mejor Director y marcó el final de la maldición de Leonardo DiCaprio, quien obtuvo la estatuilla a Mejor Actor.

El guión de este nuevo proyecto lo escribió el cineasta mexicano de 60 años junto a sus colaboradores habituales Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone, con quienes ganó el Oscar a Mejor Guión Original por Birdman, en 2014, y la escritora mexicana Sabina Berman. Los detalles de la trama se mantienen en secreto.

La razón por la que Tom Cruise quiere trabajar con Iñárritu

De concretarse este proyecto, éste representará el regreso de Tom Cruise a Warner Bros., estudio con el que ha trabajado en películas como The Last Samurai, Magnolia, Eyes Wide Shut o Edge of Tomorrow, y con el que recientemente firmó un acuerdo para desarrollar y producir películas. El actor, que acaba de estrenar la octava entrega de Misión: Imposible y la secuela de Top Gun, también tiene previsto rodar una película de acción en el espacio exterior con el director Doug Liman, que lo convertirá en “el primer civil en hacer una caminata espacial” fuera de la Estación Espacial Internacional.

La película de Iñárritu podría ser una oportunidad para que Cruise vuelva a estar nominado al Oscar como actor, algo que no hace desde 2000, cuando fue nominado por Magnolia. En este sentido, el director mexicano suele sacar lo mejor de sus intérpretes, como demuestran las nominaciones y premios que han obtenido actores como Michael Keaton, Javier Bardem o Leonardo DiCaprio al trabajar con él.

La historia de Alejandro González Iñárritu y el Oscar

Alejandro González Iñárritu quien ha ganado cuatro premios Oscar y un premio especial de la Academia más por el corto de realidad virtual Carne y Arena, obtuvo dos premios de la Academia de forma consecutiva como director por las películas The Revenant en 2016 y Birdman en 2015, además de los correspondientes a Mejor Guión Original y Mejor Película por este mismo título.

El mexicano estrenó en 2022 su más reciente película, Bardo, una comedia rodada íntegramente en México y con actores mexicanos, que recibió únicamente la nominación al Oscar a Mejor Fotografía.