Suki Waterhouse habla por primera vez de su oscura ruptura con Bradley Cooper

Suki Waterhouse habló por primera vez sobre su «oscura y difícil» separación de Bradley Cooper. La cantante de 31 años, quien actualmente tiene una hija de tres meses con Robert Pattinson, comenzó a salir con la Cooper en 2013.

En una reciente entrevista con la versión británica de la revista Vogue, Suki admitió que las secuelas del final de su relación que duró dos años con Bradley Cooper y quien es 17 años mayor que ella, fueron «aislantes y desorientadoras» y le llevó mucho tiempo recuperarse.

«Realmente diré que soy muy fuerte en este momento, pero cuando te ocurre algo muy público, la historia que hay detrás es oscura y difícil, y no te va bien. No puedes explicarte ante el mundo, eso es muy aislante y desorientador. Probablemente he tardado una década en recuperarme y ser capaz de tener esta expansión en mi vida», aseguró.

Suki Waterhouse y Bradley Cooper. (Getty Images)

Pero Suki Waterhouse, que también salió con el músico Miles Kane y Diego Luna entre sus ex amores, no cree que nadie «se recupera» del desamor.

«Muchas cosas no desaparecen. ¿Sientes que alguna vez te has recuperado de verdad? Creo que siempre permanece en ti», agregó.

Suki Waterhouse no se arrepiente de sus relaciones

La intérprete de Supersad nunca sintió que sus relaciones pasadas funcionarían porque era muy joven, mientras que sus parejas eran mucho mayores.

«Los 20 años son bastante sádicos. El amor que experimenté entonces fue sólo una fetichización, y creo que cuando te aman de esa manera, te castigan… Cuando entras en los treinta, casi instantáneamente se te respeta un poco más. Es algo encantador y chocante al mismo tiempo», aseguró.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse (Jamie McCarthy/Getty Images)

No obstante, Suki no se arrepiente de nada que ha vivido, ni de sus relaciones por más complicados que fueron los finales.

«No me arrepiento de nada. Todos esos caminos caóticos que tomó mi vida, siempre fueron materiales. Incluso todas esas cosas que parecían difíciles, me han llevado a un amor que es realmente puro… Me levanto por la mañana sintiéndome bien. Probablemente volveré a caer en algún momento, así es como funciona. Pero llevas tus cicatrices y si puedes tomarlas y convertirlas en algo y compartirlas, entonces eso es lo máximo», finalizó.