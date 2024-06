Shakira no tiene planes de tener citas, aunque no se opone a tener amigos

Shakira insiste en que no está concentrada en tener citas en este momento después de desatar rumores con varios hombres famosos, incluidos Tom Cruise y Lewis Hamilton.

«No estoy pensando en eso», dijo la cantante de Hips Don’t Lie, de 47 años, en una entrevista con la revista Rolling Stone.

Shakira no tiene pensado salir con hombres

Luego preguntó: «¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento?». Si bien ahora disfruta felizmente de la vida de soltera, Shakira está abierta a tener citas en algún momento en el futuro.

“Qué te puedo decir, me gustan los hombres”, dijo. «Ese es el problema. No me deberían agradar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me agradan”.

La cantante de Waka Waka, que rompió con su pareja de toda la vida Gerard Piqué en medio de rumores de que la había engañado, admitió que no está lista para una “relación formal” en este momento.

«Creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados para eso, y su bienestar emocional y psicológico es la prioridad», dijo a la revista.

Shakira no se oponen a tener amigos

Sin embargo, Shakira sugirió que consideraría una situación de cita más informal: «Oye, no me opongo a tener amigos», dijo.

El ganador del Grammy y Piqué, de 37 años, anunciaron su separación en junio de 2022 tras 11 años juntos. Comparten dos hijos: Milan, de 11 años, y Sasha, de 9.

Desde que se mudó de Barcelona, España a Miami, Florida, para empezar de nuevo, se la ha relacionado con varios solteros. Shakira desató rumores de citas con Lewis Hamilton, de 39 años, en mayo de 2023 cuando fue vista navegando con el piloto de Fórmula 1 después de supuestamente conocerse en el Gran Premio de Miami.

Las salidas de la estrella colombiana con Hamilton se produjeron en medio de rumores de que tenía una relación sentimental con Tom Cruise, con quien también se la vio en el Gran Premio. Más tarde ese verano, la cantante disfrutó de una cena en Londres con el jugador del Miami Heat, Jimmy Butler.