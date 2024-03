¿Shakira está enamorada? Las pistas que revelarían que está estrenando romance

Shakira lanzará un nuevo álbum el próximo viernes 22 de marzo. La cantante colombiana ha decidido plasmar su proceso de separación, luto, empoderamiento y fuerza en un disco lleno de canciones que definitivamente no dejarán indiferente a nadie.

El disco, el cual llevará por nombre Las mujeres ya no lloran, promete volver a sembrar la polémica en torno a la figura de su ex pareja, el ex futbolista y empresario Gerard Piqué. Si bien estará compuesto por 17 temas, 9 canciones del mismo ya fueron lanzadas exitosamente.

¿Shakira está estrenando romance?

En este nuevo álbum, Shakira incluirá la mundialmente conocida colaboración con Bzrp Music Sessions, Vol. 53, así como TQG, la canción que sacó junto a la cantante Karol G que también ha conseguido grandes cifras y números en las plataformas de música.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que hace unas horas, la artista compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que presentaba uno de los temas inéditos de su álbum, Nassau.

Enfundada en un traje de baño de color arena con flecos en la zona vientre, Shakira posa en las fotos de manera sexy. »Esta canción, Nassau, es mi opinión sobre Afrobeat. Está en mi nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran que llega el 22 de marzo”, escribió junto la sesión de fotos.

En las historias de su perfil de Instagram se ha podido escuchar un extracto del tema y muchos fans se han sorprendido porque la cantante levantó sospechas de que está estrenando un nuevo romance.

»Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado», dice la letra de la canción.

Los romances que le han atribuido a Shakira

En la canción, Shakira no hace referencia directa a la persona que ha aparecido en su vida ni tampoco da pistas acerca de su identidad. Pero desde hace un año dejó Barcelona para instalarse en Miami con sus hijos Milan, de 11 años y Sasha de 9, son varias las relaciones que le han atribuido, y aunque ha optado por no responder a los rumores, su nueva canción podría suponer la confirmación de uno de esos romances.

Recientemente las miradas estuvieron puestas en Julian Edelman, el ex jugador de fútbol americano que estuvo presente en la fiesta que Shakira organizó en febrero para celebrar su cumpleaños número 47.

Sin embargo, el nombre que ha sonado con más fuerza en todo este tiempo es el de Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 con el que ha estado en varios circuitos deportivos y compartiendo otros planes como cenas con amigos y paseos en yate por la costa de Florida.

A la intérprete también se le ha relacionado con Jimmy Butler, una de las estrellas de los Miami Heat. Según la prensa americana, Shakira ha sido captada varias veces acudiendo al pabellón del Kaseya Center para disfrutar de los partidos de basquetbol de equipo. Además, han intercambiado mensajes públicamente a través de sus perfiles de redes sociales y varios testigos aseguraron que habían quedado a cenar en Londres.