¡Se acerca el día! Sofía Castro celebra su despedida de soltera con Angélica

A cinco meses de anunciar su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, Sofía Castro se acerca a realizar uno de los días más soñados de su vida: su boda.

Sofía Castro celebra su despedida de soltera con Angélica Rivera

Aunque todavía no anuncia el día que se llevará a cabo el enlace matrimonial con su novio, la actriz ya tiene elegidos los vestidos que usará para tal ocasión y, al menos uno de ellos, será traído de París.

Por lo pronto, la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro ya celebró su primera despedida de soltera y a su lado estuvo su mamá, a quien ha definido como su mejor amiga y su máximo cómplice en esta ilusión que, según ha dicho, se llevará a cabo antes de que finalice este 2024.

Fue a través de sus Stories en Instagram donde Sofía compartió algunos vistazos de esta celebración prematrimonial a la que acudió la chef Adri Rivera así como Manuel Rivera.

“Mi primera despedida oficial”, se lee sobre una imagen que se tomó con la llamada Gaviota. En ella, Sofía Castro luce con su vestido blanco y lentes oscuros con armazón de corazón.

Sofía Castro cubrirá sus canas el día de su boda

Hace unos días, en charla con la prensa, la estelar de la telenovela El Maleficio comentó que los estragos de la edad ya le están cobrando factura en su físico, pues al igual que su tía Verónica Castro, le están saliendo canas.

“Se ve guapísima, yo creo que es lo que cada quien quiera, la verdad es que a mí me gusta el color de pelo, yo no me dejaría todo el pelo de canas, pero bueno, este lunar estuve a punto de pintármelas y mis papás me dijeron ‘no, todavía no, déjatelas a ver qué pasa’. Para mi boda sí me las voy a pintar, no quería llegar a ese momento y ya llegó”, platicó.

Fue en enero pasado cuando Sofía Castro disfrutó de la Semana de la Moda en París junto a su mamá, Angélica Rivera. Aprovechó para revelar que en ese viaje había buscado su vestido de novia.

“Tal vez encontré mi vestido de novia… pero del civil”, escribió Sofía en una Storie con una sonrisa misteriosa mientras daba un sorbo a la copa de vino tinto que sostenía en su mano.

En otra historia, la también hija del productor José Alberto ‘El Güero Castro‘, le agradeció a la llamada Gaviota por vivir este momento tan importante en su vida junto a ella.