Sabine Moussier es la sexta confirmada para La casa de los famosos México 2

Sabine Moussier se ha confirmado como la sexta integrante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, según anunció Televisa este viernes.

Este reality show, una de las estrategias de la cadena mexicana para liderar el rating en 2024, reveló la participación de Moussier durante la emisión final de la telenovela El amor no tiene receta, producción de Juan Osorio.

En la escena donde se dio la noticia, los protagonistas Daniel Elbittar y Claudia Martín montaron un rompecabezas que culminó desvelando la incorporación de Moussier. Con esto, ya son seis los concursantes confirmados oficialmente.

Hasta ahora, los nombres anunciados incluyen al comediante Mario Bezares, la actriz y modelo Briggitte Bozzo, la comunicadora Shanik Bermán, el actor y modelo Agustín Fernández, el conductor Arath de la Torre y la actriz Sabine Moussier.

Las reacciones en redes sociales han sido mixtas. Algunos usuarios consideran a Moussier la única auténtica celebridad en el elenco revelado hasta el momento, mientras otros critican la lentitud en la divulgación de los nombres de los participantes restantes.

La Casa de los Famosos México tiene previsto su estreno para el domingo 21 de julio, con la expectativa de repetir el éxito de su edición anterior celebrada en el verano de 2023.

Quién es Sabine Moussier, sexta confirmada para La casa de los famosos México

Reconocida por sus papeles antagónicos en telenovelas como El privilegio de amar y Amar sin límites, Sabine declaró a Las estrellas:

“En las telenovelas puedo matar a mundo entero y nadie me va a llevar a la cárcel, pero aquí yo no sé qué va a pasar. Mientras no me saquen con esposas, presa, de la casa, todo está bien”

La actriz, quien tiene 57 años, ha sido una figura dominante en las telenovelas durante las últimas dos décadas.

A pesar de haber nacido en Alemania, se trasladó desde muy pequeña a Sinaloa, México, junto a su madre.

Su carrera en Televisa incluye producciones destacadas como Abismo de pasión, Sueño de amor, Perdona nuestros pecados y La mexicana y el güero.

En el ámbito de la televisión no es la primera vez que participa en un reality show, ya que en 2004 formó parte de Big Brother VIP.

Moussier ha enfrentado diversos desafíos de salud a lo largo de su vida. Fue diagnosticada con síndrome de fatiga crónica y en 2012 sufrió un accidente en una piscina que le afectó la cadera, lo que la llevó a colocarse una prótesis en 2018.

Su inclusión en La casa de los famosos México marca un retorno significativo a la pantalla chica y al formato de reality show.

En la primera versión mexicana, realizada el año pasado, Wendy Guevara se alzó con el triunfo, superando a participantes como Sergio Mayer, Paul Stanley, Raquel Bigorra y Bárbara Torres, entre otros.

Esta nueva temporada promete mantener a los espectadores al filo de la butaca con la variedad de personalidades y talentos que se reunirán en la casa.

