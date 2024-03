Ricky Martin habla como nunca de su mamá Nereida Morales

Ricky Martin está promocionando la serie de época Palm Royale, que protagoniza y que marca su regreso a la actuación al lado de Carol Burnett, Kirsten Wiig, Josh Lucas, Allison Janney y Laura Dern.

Ricky Martin habla de la relación con su ex esposo Jwan Yosef

El cantante platicó que fue catártico este proyecto tras su divorcio de Jwan Yosef, con quien comparte la educación y custodia de sus hijos menores, Lucía y Renn.

“Nunca es fácil, toda separación es difícil, pero yo creo que era algo que tenía que suceder, y el día de hoy mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa, estamos criando dos hijos”, declaró en entrevista con Linet Puente para Ventaneando.

Ricky Martin destacó que lo más importante es confrontar sus emociones y no evitarlas. “No hacerlas a un lado, pero definitivamente el trabajo ayuda, el estar creativo. Tener la mente ocupada ayuda a sanar un poco, pero lo importante es no dejar el sentir a un lado, no se puede”.

Nereida Morales, la mamá de Ricky Martin, siempre está con él y sus hijos

Al hablar de sus hijos y sobre si su mamá le ayudó con el cuidado de Lucía y Renn mientras realizó su trabajo en la pantalla chica y al mismo tiempo se separaba de Yosef, el intérprete de Te extraño, te olvido, te amo explicó:

“Mi madre siempre está conmigo, mira ¡qué suerte tengo!, que es una abuela bien entregada y mis hijos ven luces por su abuelita, y sí, mi mamá ha estado conmigo, pero eso ha sido de toda la vida, inclusive cuando yo empecé mi carrera como solista, mi mamá estaba ahí siempre cerca con el ojo de águila”, subrayó.

Finalmente, el puertorriqueño de 52 años resaltó que cuenta con toda una red de apoyo para vigilar y salvaguardar a sus cuatro hijos y a él mismo.

“Tengo un equipo que me ha ayudado muchísimo, esto definitivamente no lo puedo hacer solo, tengo alrededor a mucha gente, amigos que me quieren, que me levantan el espíritu cuando estoy un poco caído, y me ponen los pies en la tierra cuando estoy un poco eufórico. Por ese lado soy el hombre más rico del mundo”, concluyó.