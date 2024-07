Reaparece Gabriel Soto; explica por qué fue hospitalizado

El actor Gabriel Soto explicó el motivo de su hospitalización la tarde del sábado, en un video difundido en sus historias de Instagram.

Tras agradecer las muestras de solidaridad de sus seguidores y amigos, el intérprete confirmó que acudió al hospital por un cuadro de hipertensión arterial. “Tenía la presión en 170/111, la cuál es muy alta, y derivado eso dolor de pecho, falta de aire, vomito”, dijo.

Gabriel Soto confirma que ayer estuvo en el hospital por un cuadro de hipertensión arterial ya que tenía la presión en 170/111. pic.twitter.com/Q7AndM4qkQ — Programa Hoy (@programa_hoy) July 8, 2024

“Hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, me fui a urgencias y afortunadamente ya me hicieron los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba”, detalló.

Soto dijo que ya se encuentra en su casa y que se siente bien, pero estará de reposo al menos un par de días más.

Agradeció su apoyo a Gerardo Quiroz, productor de la obra ‘El precio de la fama’ -en la que participa el actor junto a Cecilia Galliano– así como a todo el equipo de producción, por la cancelación de las funciones del fin de semana.

También se disculpó con el público que compró su boleto para ver la obra. “Ahora sí que se salió de mis manos, estaba con todas las ganas de ir pero definitivamente los médicos no me dejaron”, comentó.

Soto confió en que con los días de reposo que le aconsejaron, el próximo fin de semana pueda retomar las funciones de ‘El precio de la fama’.

“Gracias a todos, me siento totalmente bendecido por tantas muestras de amistad, de cariño, de buenas vibras. Que Dios los bendiga siempre”, finalizó.