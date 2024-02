Nicki Nicole confirma su ruptura con Peso Pluma: «Me enteré como ustedes»

Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma luego de que circulara un video del mexicano caminando agarrado de la mano de otra mujer en Las Vegas, donde se encuentra tras asistir al Super Bowl el pasado domingo.

«El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», posteó la argentina en sus historias de Instagram.

En la polémica grabación se observa al intérprete de Ella baila sola con la misma ropa que llevó al evento deportivo, una sudadera tipo jersey en color negro de la marca Balenciaga, gorra de la NFL y lentes obscuros, llegando al lujoso casino con una joven de vestido entallado y pelo largo negro.

Días antes circuló un video en el que presúntamente Nicki Nicole también camina tomada de la mano de un hombre en el aeropuerto.

La último vez que fueron vistos juntos fue en la reciente entrega de los Grammy, el pasado 4 de febrero, donde posaron besándose frente a las cámaras.

Luego de semanas de especulaciones, el 2 de noviembre pasado los cantantes confirmaron su romance en la presentación de la argentina en el Pepsi Center WTC. La rapera sorprendió a sus fans al tener como invitado especial a Peso Pluma y cantar juntos ‘Por las noches’.

«Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole».

Antes de irse, la cantante respondió emocionada «Gracias por venir, amor», a lo que el tapatío le respondió con un “Te amo, mi amor” seguido por un beso.