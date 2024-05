Muere Susan Buckner, Patty Simcox en ‘Vaselina’

Susan Buckner, la actriz interpretó a Patty Simcox junto a Olivia Newton-John y John Travolta en la película de 1978, Vaselina, murió a los 72 años el pasado 2 de mayo en Miami.

De acuerdo con información que publicó Deadline, la actriz falleció en paz y en compañía de sus seres queridos.

Muere Susan Buckner

Este martes, la publicista de la familia, Melissa Berthier, compartió en un comunicado que la actriz murió el pasado 2 de mayo.

“Susan murió pacíficamente el 2 de mayo rodeada de sus seres queridos”.

La hija de Buckner, Samantha Mansfield, también recordó a la fallecida actriz. «Extrañaremos para siempre la luz que trajo a cada habitación», dijo Mansfield al medio. «Ella era mágica y tuve mucha suerte de poder llamarla mi mejor amiga».

El personaje de Patty Simcox era una de las amigas animadoras de Sandy, interpretada por Olivia Newton-John, en el clásico musical.

¿Quién fue Susan Buckner?

Antes de convertirse en actriz, Buckner fue coronada Miss Washington en 1971. Más tarde se unió al programa The Dean Martin Show como una de las Golddiggers, un grupo de canto y baile femenino.

También apareció en los programas de variedades The Mac Davis Show, Sonny and Cher y The Brady Bunch Variety Hour.

Fue entonces que participó en la cinta Vaselina junto a John Travolta, Stockard Channing, Barry Pearl, Dinah Manoff, Michael Tucci y Jeff Conaway.

En lugar de flores, la familia solicita que se hagan donaciones al Jardín Botánico Tropical Fairchild de Miami en honor de Susan.