Mía Rubín habla del espectacular regalo que le hizo su novio Tarik Othón

El pasado 19 de mayo, Mía Rubín y Tarik Othón celebraron su primer aniversario de novios. En esta fecha tan especial, el joven torero le preparó una gran y original sorpresa para la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín .

A través de sus redes sociales, Mía compartió el espectacular regalo que le hizo su novio; un caballo al que nombró Aquiles, el cual tiene muy contenta a la intérprete, quien por primera vez ha hablado de este detalle tan significativo para ella.

Mía Rubín habla del caballo que le regaló Tarik Othón

Mía Rubín concedió una entrevista a varios medios de comunicación donde habló del regalo que le hizo su novio y cómo estos días ha estado muy pendiente del caballo, tomándose el tiempo necesario para convivir con él.

“Me regalaron a Aquiles, sí, justo hoy lo fui a ver estuve muy emocionada de ir a verlo, lo he estado yendo a ver. Es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida”, explicó.

Durante la charla, la joven cantante reconoció la labor de Tarik para tener todo en orden y encontrar el lugar ideal en el que pueda vivir Aquiles, lo cual le ha permitido a ella brindarle cuidados y atenciones.

“Obviamente lo primero que pensé con el regalo fue: ‘¿En dónde lo voy a poner?’, pero la verdad es que mi novio pensó de antemano. Lo dejó todo planeado para que yo pudiera tomar las riendas de cuidar a Aquiles y es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida”, aclaró.

Mía Rubín está muy enamorada de Tarik Othón

A lo largo de estos meses, Mía Rubín ha podido vivir la experiencia de estar enamorada junto a un chico que, según admite, es respetuoso y cariñoso. Gracias a ello, se siente muy afortunada.

“La verdad es que es un hombre sumamente especial y estoy muy feliz de vivir mi primer enamoramiento con un hombre así”, dijo en la conversación.

Durante su encuentro con la prensa, Mía también fue cuestionada sobre la actividad profesional de Tarik Othón, quien es torero.

“Es un tema súper controversial, prefiero no opinar porque si digo que estoy de acuerdo la gente me va a atacar, si digo que no estoy de acuerdo la gente me va a atacar. Solamente quiero que sepan que estoy muy feliz con mi novio, estoy muy feliz de poder compartir mi vida al lado de él y que me haya dado una nueva afición que son los caballos”, expresó la intérprete.

Con información de Quién