Megan Fox confirma que canceló su compromiso con Machine Gun Kelly

Megan Fox finalmente confirmó que ella y Machine Gun Kelly cancelaron su compromiso en este momento, aunque se mostró tímida y reservada al hablar sobre el estado actual de su relación.

La estrella de Transformer, de 37 años, abordó su ruptura con el rapero, de 33 años, durante su participación en el nuevo episodio del podcast Call Her Daddy de Alex Cooper.

Megan Fox y Machine Gun Kelly cancelaron su compromiso

“Siento que todos tienen una opinión sobre tu relación. Te comprometiste, luego creo que lo cancelaron y entonces no sabemos qué está pasando contigo”, dijo la presentadora antes de preguntar: “¿Cómo describirías tu relación con Machine Gun Kelly?”.

Megan Fox respondió confirmando que «todas esas cosas» que Cooper acababa de describir sobre su relación con Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, eran «cosas precisas que han ocurrido».

“Podía ser interesante para la gente, y que dice: ‘¿Qué pasa?’”, reconoció la actriz, señalando que no quería profundizar demasiado en su vida personal. «Lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público», añadió. «Así que creo que por ahora no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí».

Fox, sin embargo, confirmó que ella y el rockero siempre tendrán un vínculo fuerte. “Lo que puedo decir es que eso es a lo que me refiero como mi ‘alma gemela’ y siempre habrá una atadura a él, pase lo que pase”, dijo.

Megan Fox y Machine Gun Kelly desatan rumores de rompimiento

“No puedo decir qué pasará, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera. Más allá de eso, no estoy dispuesta a dar explicaciones”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly anunciaron su compromiso en enero de 2022 después de salir durante casi dos años. Continuamente mostraban su amor en alfombras rojas y redes sociales, sin embargo, provocaron rumores de ruptura en febrero de 2023.

En ese momento, Fox dejó de seguir a Gun Kelly en Instagram y borró de su cuenta todas las fotos con él. Los fanáticos especularon que Kelly había engañado a Fox con su guitarrista Sophie Lloyd. Sin embargo, la estrella de Tortugas Ninja recurrió a Instagram para dejar las cosas claras y negar los chismes.

“No ha habido ninguna intromisión de terceros en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, entre otros, humanos reales, robots de inteligencia artificial o demonios”, escribió en ese momento la intérprete. «Si bien odio robarte la posibilidad de publicar noticias aleatorias e infundadas que ChatGPT habría escrito con mucha más precisión, debes dejar que esta historia muera y dejar en paz a todas estas personas inocentes ahora», agregó.

Dos meses después, la pareja parecía estar de regreso cuando fueron vistos disfrutando de una escapada romántica en Hawaii.