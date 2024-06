Martha Cristiana renunció a la dirección de Miss Universo México (tan sólo después de ocho semanas de gestión) e hizo señalamientos que demostrarían una falsa inclusión por parte del equipo operativo de la organización, ya que no estarían dispuestos aceptar la participación de mujeres trans en el certamen, además de otras anomalías.

Martha Christiana señala: ‘las cosas no han sido como me lo prometieron’

La también actriz deslindó de esta situación a Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universe, pero señaló a su equipo por frenar los ideales que ella había abanderado al aceptar el encargo de encabezar el concurso de belleza en México.

“Desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda, en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada. Cero’”, aseguró Martha Christiana en una conferencia de prensa.

Martha Cristiana renuncia a Miss Universo por inclusión ‘de dientes para afuera’

“Quiero decir que el Sr. Rocha Cantú no tiene que ver en esta ecuación por lo siguiente: él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en el micro-management, en la parte (del manejo) micro; está en la parte macro, en la parte mundial. Y desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad”, explicó Martha Christiana en conferencia de prensa para anunciar su renuncia a la dirección mexicana de Miss Universo.

En este sentido, la actriz y modelo de 53 años explicó que en las juntas de trabajo con el equipo de la organización, fueron rechazadas las propuestas que ella presentó para que en el certamen participaran mujeres sin importar su edad, estado civil o si eran personas trans.

“Lo que se maneja en las juntas es: ‘¡Nombre! ¿40 (años de edad)? ¡Viejísima! Olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’, palabras textuales, y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, he alzado la voz; y más si se trata de las causas que están cerca de mi corazón, que son la equidad y la inclusión de género”, puntualizó.

“Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por eso motivo el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir”, aseguró.

‘La belleza es revolucionaria solamente cuando abraza la diversidad’: Martha Christiana

Martha Christiana se mostró sorprendida y decepcionada por la situación que vivió al frente de Miss Universo México ya que en la práctica, todos los planes y los ideales que le prometieron cumplir y que fueron la razón por la que habría aceptado la encomienda del certamen de belleza fueron echados por la borda.

“Cuando me buscaron, la organización, el sr. Raúl Rocha Cantú, me sentí profundamente agradecida por la oportunidad de darle voz a la comunidad y porque tuviera representación. Estábamos ante un hito, un hecho histórico, porque hay una cosa que debemos decir y que es importante. Que es que hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso, incluso, que sigamos con esa postura”, recordó la modelo.

“Al final del día, somos seres humanos todos y tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza. Porque el mundo de la belleza si no es inclusiva no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria solamente cuando abraza la diversidad y ese lema fue mi bandera para entrar en la organización”, puntualizó.

Sobre el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universe, Martha Christiana dijo que le parece un “hombre cabal” que la ha respetado y ha respetado sus posturas. “Me encanta que sea un mexicano que haya tenido el valor de compartir una franquicia y de comprarla, antes siendo previamente el dueño Donald Trump, y que comparta el 50 por ciento de esa franquicia con una mujer trans (Anne Jakrajutatip)”, dijo.

“Una mujer trans ser dueña de Miss Universe. En mi vida me imaginé que me fuera a tocar vivir eso. ¿Se pueden imaginar mi emoción, mis ganas de formar parte de esta organización, todas las ideas que yo traía a la mesa?”, añadió.

Sin embargo, el rechazo que demostró la organización a un verdadera inclusión, sobre todo el rechazo a las mujeres trans es para Martha Christiana una narrativa que “no podemos seguir permitiendo”. (Ya que se trata de) una comunidad que –a lo largo de su vida– ha recibido vejaciones, humillaciones, que no ha sido valorizada”.

“¿Ustedes tienen contundente la certeza de que nadie de su familia va a tener otras preferencias? ¿Cómo les gustaría que los trataran? ¿O que se refirieran a ellos? ¿Como seres humanos o con esas etiquetas degradantes?”, preguntó a los presentes.

Los sueños no cumplidos de Martha Cristiana en Miss Universo México

