Manuel Velasco revela por qué Anahí no podría hacer una nueva gira de RBD

En medio de la controversia que existe entre los integrantes de RBD por el presunto desfalco a manos de su ex mánager Guillermo Rosas, Manuel Velasco, esposo de Anahí , reveló el verdadero motivo que podría impedir una nueva gira del grupo pop.

Aunque se pudiera pensar que el tema económico es más que suficiente para acabar con el regreso a los escenarios de la banda, el político mexicano confesó que en su caso, existe un aspecto familiar que la cantante y actriz tendría que valorar para aceptar otra serie de conciertos con sus colegas.

Manuel Velasco revela el motivo por el que Anahí podría rechazar una nueva gira de RBD

“Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar”, explicó el el esposo de la intérprete de Me hipnotizas en entrevista con el programa Ventaneando.

El Senador de la República confesó que en su momento tuvo que ayudar a su esposa para que ella pudiera cumplir con su faceta profesional.

“Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, destacó.

Manuel Velasco se deslinda de la gira de RBD

De esta manera, mientras se esclarece el problema legal y de dinero que existe entre los famosos y su ex representante, Manuel Velasco dejó entrever que Anahí sería la integrante de RBD tiene más situaciones que analizar antes de aceptar un nuevo tour con sus compañeros, a pesar del gran éxito que tuvieron en el 2023 con el Soy Rebelde Tour.

Recientemente, el político aclaró que no tuvo ningún vínculo con la exitosa gira de RBD, luego de que este lunes se mencionara en el programa Hoy que el político estuvo involucrado en el área directiva del Soy Rebelde Tour.

Velasco envió un comunicado para explicar la situación. “El día de ayer, durante la emisión de su prestigiado programa, se mencionó de manera incorrecta y absolutamente falsa, que un servidor participó en el manejo de la gira mundial Soy Rebelde Tour del grupo musical RBD”.

«Yo en ningún momento he participado en la administración de la gira, ni como consejero, ni como socio comercial, ni como mánager de nada, como lo he venido manifestando en muchas ocasiones en otros espacios noticiosos, soy completamente ajeno a cualquier manejo del tour”, recalcó.