Lucerito Mijares defiende la peculiar forma de vestir de su papá

Fue el pasado 15 de junio cuando Mijares y Emmanuel ofrecieron un concierto en el Auditorio Nacional como parte del festejo previo al Día del Padre y su Twor Amigos. Aunque los asistentes no tuvieron queja alguna del espectáculo y disfrutaron de los éxitos de ambos artistas, sí se llevaron una sorpresa con el estrafalario vestuario de los intérpretes.

Como parte de su espectáculo, los cantantes subieron al escenario con peculiares atuendos que incluyeron pelucas, capas, lentes y sacos brillantes que provocaron cientos de comentarios en redes sociales.

Lucerito Mijares defiende la forma de vestir de su papá

Sus peculiares looks los llevaron a ser comparados con personajes como Willy Wonka y el filósofo del siglo XVII William Penn, que es imagen de Quaker.

Sin embargo, Lucerito Mijares , la hija menor del cantante, defendió a su papá de los comentarios que ha recibido en redes sociales por su peculiar y extravagante manera de vestir.

La joven cantante fue abordada por los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada acerca del estilo de vestir de su papá y los comentarios que ha generado. Lucerito explicó que a Mijares le gusta estar a la moda y llevar su ropa con «glamour» y recalcó que no se debería criticar a una persona por su manera de vestir.

Lucerito sigue sorprendiendo con el alcance de su voz y su papá está muy orgulloso. (Especial)

«Le encanta. Es muy ‘glamour’, pero pues ahora sí que lo que él quiera usar ya, ya estuvo bueno. Creo que ya en pleno 2024, no manches, qué raro que todavía siga siendo criticado. A mí afortunadamente se me resbalan mucho las críticas», aseguró la joven de 19 años.

Lucero sale en defensa de Manuel Mijares

Hace unos días, Manuel Mijares acompañó a Lucero y su hija Lucerito Mijares al espectáculo Malinche en Madrid, sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue su peculiar estilo de calzado: unos zapatos blancos estilo ‘Mary Jane’ con plataforma que dividieron opiniones en redes sociales.

Manuel Mijares (Instagram)

Algunos cibernautas defendieron la libertad personal de vestirse, mientras que otros lo criticaron. A través de redes sociales se dio a conocer el supuesto modelo y precio de los zapatos. Se aseguró que los había comprado en una tienda departamental por mil 700 pesos y que eran de mujer.

Ante las suposiciones en redes, la propia Lucero salió a aclarar algunos puntos. La cantante explicó que los zapatos no eran de mujer, ni tampoco de la marca y ni del precio que se aseguraba.

Mensaje de Lucero (Twitter)

«Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en #Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool»; se lee en la publicación. En la misma publicación, Lucero se encargó de desmentirla y aseguró que los zapatos del papá de sus hijos no eran de esa marca y no costaban eso.

«No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino no cuesta eso”, escribió la cantante.