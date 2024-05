Las pistas que revelan que Belinda le dedicó ‘300 Noches’ a Giovani dos Santos

Desde que anunció que estaba trabajando en su nuevo disco, Belinda prometió que sus nuevas canciones tendrían “dedicatoria”, ya que por primera vez abordaría “temas muy personales”, incluyendo sus rupturas amorosas.

“Este disco es muy personal, nuevo, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quien es cada canción”, se limitó a anunciar en noviembre del 2023 cuando reveló que estaba trabajando en su nueva música.

¿Belinda le dedicó 300 Noches a Giovani dos Santos?

Aunque se especula que la canción Cactus está inspirada en su romance con Christian Nodal, ahora hay quienes aseguran que 300 Noches, tema que acaba de estrenar junto a Natanael Cano, hace referencia a su noviazgo con Giovani dos Santos.

En el video de su nueva canción varios cibernautas han identificado algunas pistas que apuntan a su fallida relación con el ex futbolista mexicano. Una de ellas es la aparición de un toro, que sería el signo zodiacal de su ex novio, Tauro.

Además, el brazo con ‘tornillos’ que Belinda muestra en la escena podría estar relacionado con la famosa ‘beliseñal’, un gesto que Giovani dos Santos solía hacer cada vez que anotaba un gol. En el video, ella refiere que no puede moverlo más.

Otro elemento que se destaca es el péndulo de Newton, que representa la idea de que “cada acción tiene una reacción”. También se han observado cuadros con imágenes del test de Rorschach, utilizado para evaluar problemas psicológicos. Algunos fans de la cantante explicaron que la vez que Belinda habló sobre su ruptura, insinuó que él era supuestamente un mitómano.

Las pistas que revelan que Belinda le dedicó su nueva canción a Giovani dos Santos

En otra escena , Belinda lleva un reloj que marca “02:10”, un número que se ha interpretado como el año 2010, cuando los famosos terminaron su relación. Finalmente, Natanael Cano aparece utilizando una playera Balenciaga inspirada en un jersey de fútbol.

En lo que respecta a la letra de 300 Noches, los seguidores de Belinda mencionan algunas posibles señales relacionadas con Giovani dos Santos. Por ejemplo, la palabra “extraño” se repite tantas veces que podría ser un guiño a la famosa frase del futbolista que fue tendencia en Twitter hace más de 10 años: “Veo que todavía me extrañas”.

Belinda y Giovani dos Santos comenzaron su relación a finales de 2008. Sin embargo, no fue hasta 2009 que la confirmaron y comenzaron a mostrarse juntos en público. La cantante solía asistir a los partidos de fútbol de su entonces novio, lo que dio origen a la famosa ‘beliseñal’.

La relación entre estos famosos llegó a su fin en 2010, tras una supuesta infidelidad de Giovani dos Santos, de la que también hablaría Belinda en la letra de la canción: «lo di todo y no se nos dio, no fue por mí que no funcionó».