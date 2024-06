Keep Me Fed, el nuevo álbum de The Warning

Hoy, el trío de hermanas de rock de Monterrey, México, The Warning, se enorgullece de presentar su muy esperado nuevo álbum de larga duración, Keep Me Fed [LAVA/Republic Records], ¡ya disponible en formatos físico y digital! Los productos físicos están disponibles en Udiscover.mx. Hoy, la banda también dio a conocer su nuevo video musical para «Six Feet Deep», que se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en toda la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Sobre el disco, la banda comentó: «Este nuevo álbum es el resultado de nuestras emociones más crudas y las conexiones más significativas con las personas que hemos conocido y con las que hemos trabajado en los últimos años. Estamos increíblemente orgullosos de esta música y no podemos esperar a que la hagas tuya. De nuestros corazones para ti, esto es Keep Me Fed.«

Keep Me Fed encuentra al grupo en la cima de sus poderes. A lo largo de trece canciones, el álbum equilibra ganchos del tamaño de un estadio con riffs herméticos y ritmos atronadores. Al hablar de la historia detrás de la decisión de llamar al álbum Keep Me Fed, «durante todo el proceso, el trabajo nos fue consumiendo», dice Pau. «Al impactar todo lo que hacíamos, el álbum nos mantuvo alimentados tanto creativa como personalmente. Estamos invitando a otras personas a que participen y lo consuman también».

Los sencillos de prelanzamiento incluyeron «MORE» (interpretada en los MTV VMAs 2023 [Ver AQUÍ]), «S!CK», que subió al Top 8 en Active Rock y al #8 en la lista Mainstream Rock de Billboard, los videos musicales de «Burnout» y la canción en español «Qué Más Quieres»se fusionaron con MTV, así como «Hell You Call A Dream» y «Automatic Sun»,que ya son los favoritos de los fanáticos para escuchar en vivo. Revolver aplaudió:«Al igual que la producción anterior del trío de hermanas mexicanas, es innegablemente contagiosa«, y Classic Rock la aclamó como una «inyección en el brazo de hard rock propulsor y que escupe fuego. Rolling Stone la catalogó como una de «Todas las canciones que necesitas saber esta semana.«

Anoche, la banda encendió el Jimmy Kimmel Live! Stage, dejando huella con su debut televisivo nocturno de «S!CK». A principios de esta semana, The Warning realizó un show especial en el legendario Whisky A Go Go en Los Ángeles.

El trío se embarcará en la gira ‘Keep Me Fed’ por Estados Unidos en septiembre y octubre, haciendo paradas en Nueva York, Los Ángeles, Nashville y más, antes de unirse a Evanescence y Halestorm en una gira por Canadá. Echa un vistazo al itinerario completo confirmado a continuación. Los aficionados pueden comprar las entradas aquí:https://thewarningband.com

En lo que va de 2024, The Warning se presentó en ShipRocked en el Caribe, los prestigiosos festivales Pa’l Norte y Vive Latino de México, agotó las entradas de su gira de abril por la UE y el Reino Unido, acaba de terminar su primera gira de headline shows por Japón que incluyó un espectáculo con Band-Maid, y regresará al extranjero a la UE y el Reino Unido para los festivales de verano. De cara a 2025, la banda agotó las entradas del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con capacidad para 10 mil personas, en menos de 48 horas.

The Warning están tan hambrientas como siempre en Keep Me Fed, y están a punto de hincarle el diente a 2024.

Recientemente, Pau fue nombrada como una de Las Mujeres Más Poderosas de México 2024, según Forbes México, donde