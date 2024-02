¡Katy Perry, una swiftie más! Así cantó ‘Bad blood’ en el show de Taylor Swift

Cientos de miles de personas a nivel mundial han asistido a los conciertos de Taylor Swift en lo que va de su The Eras Tour que arrancó en 2023. Sin embargo, de entre todos sus fans faltaba una en especial y ya llegó, su nombre es Katy Perry.

La cantante viajó a Australia para aplaudir a Taylor y declararse ante sus más de 280 millones de seguidores en Instagram como una swiftie más, por lo que compartió los momentos que disfrutó en el show y entre los que destacan haber cantado desde su asiento los temas You belong with me y Bad Blood, éste último, dedicado a ella cuando alguna vez estuvieron enojadas.

Katy Perry asistió al show de Taylor Swift y cantó ‘Bad Blood’

De entre el público, Katy Perry se encontró a la cantante Rita Ora y se tomó una foto con ella como recuerdo, cumpliendo así el sueño de cualquier fanática.

“Tengo que ver a una vieja amigo brillar esta noche”, escribió en su perfil de Instagram dejando claro que (por si quedaba alguna duda) sus peleas con Taylor son cosa del pasado pero, ¿cómo fue que se reconciliaron tras cinco años de enemistad?

En Quién nos dios a la tarea de hacer un recuento de la historia que ya está guardada en el baúl de los recuerdos y ojalá que sea para siempre.

¿Por qué se pelearon Katy Perry y Taylor Swift?

Fue en junio de 2019 cuando una buena noticia hizo felices a los fans de Katy Perry y Taylor Swift. Las eternas rivales en el mundo de la música habían fumado la pipa de la paz y otra vez ya eran amigas luego de una serie de dimes y diretes entre ellas.

A través de Instagram, Perry posteó la foto de un plato con galletas y la frase “Peace at last» (Al fin la paz), como símbolo de la buena relación que, en ese entonces, ya tenía de nueva cuenta con Swift, pues ella estaba etiquetada en la publicación.

La relación se rompió en 2014, año en que sus diferencias se hicieron públicas luego de ser prácticamente las mejores amigas desde 2009 cuando Taylor expresó públicamente su admiración por Katy y su canción Waking Up in Vegas.

En agradecimiento, Katy la invitó a su fiesta de cumpleaños y un año después cantaron juntas Hot N’ Cold durante el tour Fearless de Taylor hasta que ésta lanzó el tema Bad Blood dedicado a una «artista femenina» que intentó»sabotear toda una gira de conciertos», según declaró ella a la revista Rolling Stone.

Aunque nunca dio nombres,dos exbailarines suyos confirmaron que Katy Perry los convocó para una gira cuando todavía estaban trabajando con Taylor.

“Ni siquiera fue por un chico. Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta«, declaró Taylor Swift a la revista.

Al día siguiente Perry, quien se dio por aludida, respondió a su comentario y dijo:»Cuidado con la Regina George con piel de cordero». Más tarde contó su versión en un programa de James Corden.

«Honestamente es su culpa, ella empezó todo y es tiempo que termine con esto. Fue por tres de mis exbailarines. Yo estaba grabando mi álbum y me preguntaron si podían ir de gira con Taylor, yo les contesté que claro que sí. En ese momento no estaba de gira y no requería de sus servicios y estaría por lo menos un año terminando de grabar mi álbum, así que pueden ir ahora y regresar cuando los necesite.

Así fue la reconciliación entre Taylor Swift y Katy Perry

La reconciliación, después de más de cinco años distanciadas, ocurrió cuando Swift inició la gira Reputation y Katy le envió una ramita de olivo, así como una nota en la que se disculpaba por todo lo malo que hubiera hecho.

“Simplemente pensé que ella estaba a punto de embarcarse en algo nuevo y grande y que necesitaría apoyo. De hecho, yo estaba acabando mi gira y me di cuenta de cuántas cosas tenemos en común», platicó Katy durante una entrevista para el programa de radio The Kyle & Jackie O Show.

“Y quizá sólidamente hay cinco personas más en el mundo que pueden tener el mismo tipo de conversaciones que tenemos, o que pueden entender de dónde venimos, que deberíamos celebrar lo que tenemos en común y nuestra amistad, y que podemos estar ahí la una para la otra”, añadió tras haber coincidido en varias fiestas de los premios Oscar y no hablarse.

“La busqué y le dije: ‘Hey, ha pasado mucho tiempo y pienso que hemos madurado un poco. Y sólo quería decir que lo siento y que realmente estoy aquí para ti. Te quiero y espero que podamos ser amigas en el futuro”, contó Katy.

Las examigas en vías de volver a ser amigas, se enviaron mensajes de texto hasta que un día acordaron reunirse para hablar de sus problemas.

“Me invitó a su casa, me hizo unas galletas y me las llevé a mi casa”. Claro, Katy Perry accedió acudir a casa de Taylor Swift con una condición: “Le dije: ‘La única forma de que yo vaya a tu casa es que pueda cargar a tu gato nuevo’”.