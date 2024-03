Justin Timberlake logra reunir a NSYNC en su show luego de 10 años

NSYNC está de regreso. La famosa boy band se reunió para una presentación sorpresa durante el show de Justin Timberlake el miércoles por la noche en Los Ángeles, California.

Durante su presentación, One Night Only en The Wiltern, el cantante deleitó a la audiencia al traer a sus antiguos compañeros de banda Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick para interpretar la nueva canción del grupo, Paradise, que aparece en el próximo álbum de Timberlake.

NSYNC se reúne en el show de Justin Timberlake

El grupo también interpretó en vivo sus éxitos del año 2000, Bye Bye Bye e It’s Gonna Be Me.

Entre la multitud se encontraban Chrissy Teigen y John Legend y, según los informes, Travis Kelce sin Taylor Swift.

El concierto del miércoles marcó la primera vez que NSYNC se presentó en vivo desde 2013, cuando se reunieron en los MTV Video Music Awards para celebrar que Justin Timberlake recibió el Video Vanguard Award.

En septiembre, los integrantes grabaron su primer sencillo en 20 años, Better Place, para la película animada Trolls Band Together.

Justo antes del espectáculo, la cantante de 43 años compartió un clip de Paradise a través de su cuenta de Instagram.

‘Paradise’, la nueva canción de NSYNC para el disco de Justin Timberlake

«Porque esperé, he estado esperando por siempre / Aquí mismo por este momento / Entre tú y yo», canta el grupo en la balada. «Todo está sucediendo y es justo lo que imaginé / Imaginé que sería como el paraíso / Sabes que daría cualquier cosa por ser el único / Míranos, estamos aquí donde pertenecemos / Y estaba escrito Porque las estrellas dijeron que yo era tuyo.»

Luego, Lance Bass hizo un rápido cameo en un nuevo video en las redes sociales de Justin Timberlake . En el clip, el cantante abre la caja de una nueva mercancía: una camiseta con la marca NSYNC y la letra de Paradise en la parte posterior, y declara con orgullo que «nadie ha visto esto todavía».

Luego, Bass pasa vistiendo la misma camiseta y dice: «¿Acabas de recibir eso? Oh, lindo».

Everything I Thought It Was se lanzará el 15 de marzo y marca el primer proyecto musical en solitario de Timberlake desde su disco Man of the Woods de 2018. Además del álbum, el músico saldrá de gira esta primavera para su gira mundial Forget Tomorrow.