JLo siente que no puede hacer más para salvar su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer Lopez está lista para tirar la toalla. De acuerdo a un nuevo informe, la cantante de On the Floor, de 54 años, siente que ha hecho todo lo posible para salvar su problemático matrimonio con Ben Affleck.

«Jennifer ya ha tenido suficiente y realmente lo intentó, pero no puede hacer más, las cosas no están mejorando, están empeorando», dijo un experto de la industria musical al Daily Mail.

Jennifer Lopez se está concentrando en su familia

La estrella de Atlas ahora está “tratando de aprovechar al máximo” su tiempo concentrándose en sus mellizos, Max y Emme, de 16 años, y sus objetivos profesionales para 2025, también compartió la fuente. Parte de esos planes incluye revivir su gira recién cancelada.

“Está entusiasmada con la idea de salir de gira el próximo año, cuando su vida personal esté más tranquila y pueda conectarse con sus fans. Ella se llevará a su tribu con ella y la aprovechará al máximo”, dijeron.

La cantante anunció en mayo que cancelaba su gira This is Me… Live para pasar tiempo con su familia.

Otra fuente cercana a Jennifer Lopez afirmó que está «conmocionada» por la forma en que los medios la han retratado sobre la supuesta separación, y que la culpa por la crisis de su relación se debe en parte a la naturaleza «gruñona» de Affleck.

“Ben es un gran tipo, pero puede ser gruñón y deprimente. Creo que el mundo vio eso en fotos como cuando estuvieron en los Grammy el año pasado; él no sonreía. Si vieran cómo es realmente, no la atacarían”, dijo la fuente. “Fuma sin parar, maldice y parece irritado la mayor parte del tiempo. Gran director y actor, pero no nos reímos mucho con él, ¿sabes? La fuente continuó, añadiendo que la estrella de Air es un padre maravilloso”.

Jennifer Lopez

y

Ben Affleck están haciendo vidas por separado

Jennifer Lopez visitó la casa que renta Ben Affleck en Brentwood, California, para celebrar la graduación de la escuela secundaria de su hijastro Samuel con el resto de su familia. También asistió a la ceremonia de graduación con sus mellizos a su lado. Sin embargo, llegó separada de Ben en medio de rumores de problemas matrimoniales.

El jueves, fue vista almorzando con la hija mayor de Affleck, Violet, a quien comparte con su ex esposa, Jennifer Garner.

La pareja desató rumores de que estaban a punto de divorciarse después de que se informara que vivían en hogares separados en medio de sus problemas matrimoniales. Affleck y Lopez se casaron en 2022 y un año después, compraron una mansión de 12 dormitorios y 24 baños por valor de 60 millones de dólares para su familia.

Añadieron más leña a los rumores de divorcio cuando pusieron a la venta esa mansión conyugal a principios de este mes. Sin embargo, una fuente afirma que la pareja decidió vender porque al actor “nunca le gustó la casa”. «Está demasiado lejos de sus hijos», dijo la fuente a la revista People.